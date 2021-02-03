الإمارات تسجل 12 حالة وفاة و3977 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 878 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 3977 إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 313 ألف حالة.

وذكر البيان، أن 4075 مصابا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى نحو 289 ألفا.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 173 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.