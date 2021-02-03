«التعليم»: المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الشهر الجاري

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الوظائف المتاحة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية موجودة في كل من "مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية".
وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على"فيسبوك"، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين لهذه الوظائف خلال شهر فبراير الجاري، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.
وأكدت أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كغيرهم من العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل حصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء، والتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، وذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم.
وأضافت أن شروط التقديم متاحة عبر الرابط التالي: اضغط هنا