 محادثات أمنية تركية أمريكية تركز على إدارة الخلافات وأنظمة إس-400 - بوابة الشروق
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محادثات أمنية تركية أمريكية تركز على إدارة الخلافات وأنظمة إس-400

أنقرة - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 10:42 ص

أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، محادثات هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، تطرقت لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب قالن وسوليفان عن "تطلعهما لإقامة نموذج تعاون قوي وبناء ومستدام بين البلدين الحليفين".

ووفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية الليلة الماضية، فقد أكد الجانبان على "ضرورة تعزيز العلاقات التركية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، والبقاء على تواصل وثيق في كافة المواضيع، وتفعيل قنوات الحوار بشكل أكبر من أجل تعاون بنّاء بين البلدين".

وشدد سوليفان على أن "إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إقامة علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وتركيا، فضلا عن توسيع مجالات التعاون، وإدارة الخلافات بشكل فعال".

كما أعرب المسؤول الأمريكي عن مخاوف بلاده جراء قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

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