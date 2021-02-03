إصابة الكثير من المشاركين في احتجاجات نافالني على يد قوات الأمن الروسية

أُصيب الكثير من الأشخاص خلال الاحتجاجات ضد حكم مثير للجدل بسجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، بحسب نشطاء حقوقيين.



وأفادت بوابة "أو.في.دي" الحقوقية، اليوم الأربعاء، بأن بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات أُصيبوا في اليدين أو الذراعين أو الرأس بسبب عنف الشرطة، مضيفة أنه في بعض الحالات رفضت قوات الأمن استدعاء المساعدة الطبية.



وذكرت وكالة أنباء انترفاكس، أن 13 شخصا احتاجوا لزيارة الأطباء في موسكو وحدها، بينما تم احتجاز ثمانية متظاهرين في شاحنة سجن في سان بطرسبرج لأكثر من ثلاث ساعات.



وأفادت إحصاءات منظمة "أو.في.دي" للحقوق المدنية الروسية بأن أكثر من 1400 حالة اعتقال وقعت خلال المسيرات ضد عقوبة سجن نافالني، من بينها أكثر من 1100 حالة في العاصمة موسكو.



كما أشارت وكالة انترفاكس، إلى اعتقال نحو 1300 شخص بعد المظاهرات في موسكو أمس الثلاثاء، مع توقع تغريم الكثير من المشاركين – أو إلزامهم بقضاء عدة أيام في الاحتجاز.



وأصدرت محكمة فى موسكو أمس الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 5ر3 سنوات بحق نافالني لانتهاكه فترة المراقبة – على خلفية عدم تسجيل الحضور أمام السلطات الروسية أثناء وجوده في ألمانيا للتعافي بعد إصابته بتسمم.