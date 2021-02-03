مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ينصح الكثير من الأطباء بتقوية مناعة الجسم بشتى الطرق، والاهتمام بتناول الفيتامينات، والتأكد من توافرها داخل النظام الغذائي اليومي، مثل فيتامين سي الذي يعد من أشهر الفيتامينات التي تساعد على مقاومة نزلات البرد.

وكشفت دراسات حديثة عن أهمية فيتامين سي في تعزيز مناعة الجسم، والدفاع عنه ضد الأجسام الغريبة، حيث يشارك في عدد من العمليات البيوكيميائية التي يرتبط الكثير منها بالصحة المناعية، وبالرغم من دوره الهام في وقت جائحة كورونا، إلا أن هناك أشخاص تفتقر أجسامهم إلى فيتامين سي، إذ يرسل الجسم إشارات أو أعراض واضحة، توضح إصابة الشخص بنقص في "فيتامين سي" بسبب اتباعه نظام غذائي غير متوازن، وتختلف هذه الأعراض فيما بينها.

وأكدت نتائج دراسة، أجريت بالولايات المتحدة أن نزيف اللثة أو النزيف في العين أو نزيف الشبكية ارتبط بانخفاض مستويات فيتامين سي في مجرى الدم.

كما وجد الباحثون أن زيادة المدخول اليومي من فيتامين سي لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي بالبلازما ساعد في حل مشاكل النزيف.

ويقول مؤلف الدراسة، إنه تم التعرف على العلاقة بين نزيف اللثة ومستويات فيتامين سي منذ أكثر من 30 عامًا، ولكن بمرور الوقت، تم إغفال ذلك أو تهميشه بسبب الاهتمام المفرط بمعالجة أعراض النزيف بالفرشاة أو الخيط بدلًا من معالجة السبب.

ووفقًا لموقع «هيلث لاين» الطبي، يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين وفير في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والمفاصل والعظام والأوعية الدموية، ويتسبب نقصه في ظهور أعراض مثل خشونة الجلد و يمكن أن تتشكل نتوءات "جلد الدجاج" على الجزء الخلفي من الذراعين أو الفخذين أو الأرداف بسبب تراكم بروتين الكيراتين داخل المسام.

ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين سي أيضًا في نمو شعر الرأس في أشكال منحنية، أو ملتفة بسبب العيوب التي تتطور في بنية البروتين للشعر أثناء نموه، اذ يعتبر الشعر ذو الشكل اللولبي، أحد العلامات المميزة لنقص فيتامين سي، ولكنه قد لا يكون واضحًا، ومن المرجح أن تتكسر هذه الشعيرات التالفة أو تتساقط.

ونظرًا لأن نقص فيتامين سي يبطئ من معدل تكوين الكولاجين، فإنه يتسبب في شفاء الجروح بشكل أبطأ، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الساق المزمنة غير القابلة للشفاء هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين سي أكثر.

كما أنه في حالات نقص فيتامين سي الشديدة، قد تفتح الجروح القديمة مرة أخرى، مما يزيد من خطر الإصابة.