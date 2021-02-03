وزير المالية الكويتي: السيولة في خزينة الدولة قاربت على النفاد

(د ب أ)

أكد وزیر المالیة الكويتي خليفة حماده، أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً بفضل جهود القائمين عليه، ولكن ما تعاني منه المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية من اختلالات هيكلية، أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة "صندوق الاحتياطي العام".

وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم الأربعاء تعقيبا على قرار وكالة فيتش، بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند "ايه ايه" ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، أن "من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة".

يذكر أن تغيير وكالة فيتش للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في خلال السنة المالية الحالية في الكويت، وذلك حيال مخاوفها من نفاد السيولة في الاحتياطي العام، في حين تبحث الحكومة الكويتية عددا من الحلول الرامية لتعزيز السيولة في صندوق الإحتياطي العام.