ميانمار: الحكومة العسكرية تعتزم التحقيق في التزوير خلال الانتخابات الأخيرة

أفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الأربعاء، بأن القائد الجديد للبلاد الجنرال مين أونج هلاينج أعلن عزم الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها بعد استيلاء الجيش على السلطة مؤخرا التحقيق في عمليات التزوير التي وقعت خلال الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.

وقال الجنرال مين أونج هلاينج -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن أولويات الحكومة في الوقت الحالي هي التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الشئون الاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أن لجنة مستقلة وغير منحازة -على حد وصفه- هي التي ستتولى التحقيق في مزاعم التزوير خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت بالبلاد في شهر نوفمبر الماضي.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أمس الأول (الإثنين) الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.



