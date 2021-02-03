الجزائر تدين انفجار المغيلة فى تونس وتؤكد وقوفها إلى جانبها فى محاربة الإرهاب

أدانت الجزائر اليوم الأربعاء، الانفجار الذى شهدته مرتفعات جبل المغيلة بين ولايتى القصرين وسيدى بوزيد، وجددت وقوفها إلى جانب تونس فى جهودها للقضاء على الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان اليوم "إذ تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، فإنها تتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لتونس حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء"

وأضافت الوزارة في بيانها:" كما تجدد وقوفها وتضامنها المطلق مع الشقيقة تونس في هذا الظرف الأليم، ودعمها الدائم لجهودها الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقرارها وأمنها".

وبعثت الوزارة بخالص التعازى لتونس فى "استشهاد أربعة عسكريين تونسيين، هذا اليوم، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد".