الإغلاق الثالث في أيرلندا يتسبب في ارتفاع معدل البطالة في يناير إلى 25%

تسببت الإغلاق الثالث في أيرلندا للحد من تفشي فيروس كورونا في ارتفاع معدل البطالة إلى 25% في يناير، بزيادة 6ر5 نقطة مئوية عن ديسمبر.

وقال مكتب الإحصاء المركزي التابع للحكومة اليوم الأربعاء إن "أزمة كوفيد-19 استمرت في التأثير بشكل كبير على سوق العمل في أيرلندا".

وانتهى الإغلاق الثاني في ايرلندا المتعلق بالوباء في أوائل ديسمبر، بعد ستة أسابيع. ومع ذلك، تم فرض إغلاق ثالث في نهاية الشهر بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى، مما أجبر الشركات التي تم السماح لها بإعادة فتح أبوابها خلال الفترة القصيرة بين الإغلاقين، مثل المطاعم، بالإغلاق مجددا.

ويشمل معدل البطالة البالغ 25% أولئك الذين تم إغلاق أعمالهم أو مكاتبهم بسبب قيود الإغلاق ويحصلون على إعانات بطالة بسبب الوباء.

وقال مكتب الإحصاء المركزي إن معدل البطالة العادي سيكون 8ر5 %، إذا تم حذف أولئك الذين يتلقون إعانات متعلقة بالوباء.