الداخلية تكشف حقيقة فيديو يظهر فيه طفل يطالب بإعادته إلى أهليته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه أحد الصبية يطالب بإعادته إلى أهليته.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصحفات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، التمس خلاله أحد الصبية توصيله إلى أهليته نظرا لوفاة والدته وقيام والده بطرده من مسكنه بعد قيامه بالزواج من سيدة أخرى؛ مما اضطره إلى النوم في محطة السكة الحديد بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.



قامت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية بتوجيه مأمورية لمكان تواجد الطفل، وتم التقابل معه أثناء تواجده أمام محطة السكة الحديد، واصطحابه لديوان القسم وتقديم الرعاية اللازمة له، وبالفحص تبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية. وبسؤاله أكد ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه.



وفى وقت لاحق، حضرت إلى ديوان القسم (ربة منزل مقيمة بالشرقية)، وأقرت بأنها والدة الطفل المشار إليه، وأفادت بعدم صحة أقوال ابنها، وأنها مطلقة من والده، وأن ابنها يعانى من اضطرابات نفسية، وترك المنزل منذ أكثر من 10 أيام، وأنه معتاد الغياب، وأنها لم تقم بالإبلاغ عن غياب ابنها نظراً لانشغالها فى البحث عنه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.