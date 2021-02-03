 نيوزيلندا: هيئة تنظيم الأدوية توافق مؤقتا على استخدام لقاح فايزر - بوابة الشروق
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نيوزيلندا: هيئة تنظيم الأدوية توافق مؤقتا على استخدام لقاح فايزر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:58 ص

 أعلنت الحكومة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء موافقة هيئة تنظيم الأدوية (ميدسيف) مؤقتا على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال كريس هيبكنز الوزير المعني بمتابعة أزمة فيروس كورونا - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن (ميدسيف) وافقت مؤقتا على استخدام هذا اللقاح والمتوقع أن يصل إلى نيوزيلندا بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وقالت الحكومة النيوزيلندية- في بيان - إن الموافقة المؤقتة تعني أن شركة الأدوية يجب أن تفي بشروط معينة بما في ذلك توفير المزيد من البيانات من تجاربها السريرية في جميع أنحاء العالم أثناء تطويرها للقاح.
بدورها، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نيوزيلندا ستبدأ أولا بتلقيح عمال النظافة والممرضات الذين يجرون الفحوصات الصحية في إدارات العزل والحجر الصحي بالإضافة إلى موظفي الأمن والجمارك والحدود وموظفي الخطوط الجوية وعمال الفنادق.

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