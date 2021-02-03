أعلنت "حركة العصيان المدني" في ميانمار، أن العاملين في 70 مستشفى ودائرة طبية في 30 بلدة في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة.

وأشارت الحركة في بيان نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء إلى أن الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التي تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص في ميانمار، في حصيلة هي الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال البيان: "نرفض الانصياع لأية أوامر من النظام العسكري غير الشرعي الذي أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".

كما انضم الطلاب ومجموعات الشباب أيضا إلى حملة العصيان المدني.

وكان جيش ميانمار نفذ انقلابا الاثنين، ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونغ سان سو كي بأغلبية ساحقة. واعتقل الجيش كلا من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.