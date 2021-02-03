مسؤولة أممية: ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس إلى 6500 شخص

كشفت مسؤولة الحماية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، ناجية حفصة، اليوم الأربعاء، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس حتى شهر يناير 2021 بلغ حوالي 6500 شخص، بالإضافة إلى نحو 1900 شخص ينتظرون تسجيلهم لطلب اللجوء وذلك مقابل 6200 شخصا تم تسجيلهم في عام 2019.

وأوضحت المتحدثة - في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - على هامش توقيع الهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان دليلا لتنسيق العمل في ما بينها في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس - أن أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس من جنسيات إيفوارية وسورية وليبية إلى جانب بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ودول أخرى.

وقالت حفصة، إن تونس بصفة عامة تحترم معاهداتها الدولية ولا تقوم بإرجاع طالب اللجوء إلى بلده خاصة وأنها صادقت على الاتفاقية الدولية لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، فضلا عن نصوص قانونية في الدستور التونسي تكفل حق اللجوء، مشيرة في المقابل إلى غياب إطار قانوني وطني يحمي حق اللاجئ.

وأضافت المسئولة الأممية أن المفوضية شاركت في وضع مسودة مشروع قانون يحمي حق اللاجئ بالاشتراك مع وزارة العدل وانتهى العمل عليه منذ سنة 2016 في انتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه ثم مجلس نواب الشعب حتى يصبح قانونا وطنيا تلتزم به كل مؤسسات وهياكل الدولة.

واعتبرت أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للتسريع بالمصادقة على قانون حق اللجوء واعتماد قانون للهجرة، لا سيما في ظل تزايد عدد طالبي اللجوء في تونس.