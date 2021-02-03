رفع الحظر الجزئي عن شمال سوريا وتراجع إصابات كورونا غرب البلاد

رفعت الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، الحظر الجزئي الذي كانت فرضته في المناطق التي تسيطر عليها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الإدارة الذاتية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إنها قررت وقف العمل بكافة القرارات السابقة الصادرة عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال وشمال شرق سوريا، والمتعلقة بالحظر الجزئي أو الكلي، التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وذلك اعتبارا من تاريخ يوم غد الخميس.

وأعلنت هيئة الصحة المشتركة في الإدارة الذاتية اليوم تسجيل 26 إصابة جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا.

ومع الحصيلة الجديدة يصبح إجمالي عدد الإصابات في شمال وشرق سوريا 8516، و1216 حالة شفاء، إضافة إلى 296 حالة وفاة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للمعارضة السورية في شمال غرب سوريا، انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظتي حلب وإدلب.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 9 إصابات، ليصبح عدد الإصابات الإجمالي 21015 حتى مساء الثلاثاء"، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء 16779، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 400 حالة وفاة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية أنها سجلت 46 إصابة جديدة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 14142، كما سجلت 81 حالة شفاء، ليصل عدد حالات الشفاء الكلي إلى 7725، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 929.