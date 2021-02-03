أحمد زاهر: توقعت نجاح «لؤلؤ» لكن مش بالشكل دة

قال الفنان أحمد زاهر إنه كان يتوقع نجاح مسلسل «لؤلؤ»، خاصة أن المسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني، مشيرًا إلى أن رد الفعل حول مسلسل على الأرض فاق التوقعات.

وتابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء أمس الثلاثاء، أن أي عمل فني مكتوب بشكل جيد ومنفذ بصدق، يشمل جوانب كثيرة تؤدي للنجاح، قائلًا إنه توقع النجاح لـ«لؤلؤ» سواء في رمضان أو غيره.

وأوضح أن دور شخصية فتحي في مسلسل «البرنس» يمثل أهم نقطه في مسيرته الفنية، معلقًا: «لفترة طويلة الناس فضلت تقولي يا فتحي، لكن دلوقتي بقوا يقولوا لي يا طارق».

وأكد أنه نجح في أن تترك أعماله رسوخًا لاسم الشخصية في أذهان الجماهير، فضلًا عن أنه قادر على جذب انتباه الجمهور لكل شخصية حتى لو كانت خارج السباق الرمضاني.