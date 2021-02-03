 القبض على العديد من أنصار نافالني في موسكو عقب صدور حكم ضده - بوابة الشروق
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القبض على العديد من أنصار نافالني في موسكو عقب صدور حكم ضده

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:23 ص

شهدت موسكو العديد من الاعتقالات، مساء اليوم الثلاثاء، عقب صدور حكم بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن وهى تصطحب أنصار نافالني في وسط العاصمة الروسية وتنقلهم إلى حافلات الشرطة. وتحدث نشطاء حقوقيون عن القبض على أكثر من 520 شخص على مدار اليوم.

واعتقلت الشرطة العديد من الأشخاص خلال المحاكمة التي استمرت عدة ساعات.

واعتبرت المحاكمة ذات دوافع سياسية.

وقُوبلت محاكمة نافالني والحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر من النفاذ بانتقادات من جانب ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع المطالبة بالإفراج عنه.

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