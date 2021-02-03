أحمد زاهر: كلام المخرج عن وزني وجعني وخلاني أعمل المستحيل عشان أرجع رشيق

كشف الفنان أحمد زاهر عن أهم الأدوار التي تمثل علامة فارقة في مسيرته الفنية، موضحًا أنها تبدأ من شخصية «يوسف المهدي» في مسلسل «حكاية حياة»، يعقبه في المركز الثاني شخصية «فتحي» في مسلسل «البرنس».

وتابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء أمس الثلاثاء، أن دور يوسف المهدي كان أكبر تحول بالنسبة له في حياته الفنية.

وأشار إلى أنه كان يعاني من زيادة في الوزن؛ بسبب الإصابة بخلل في إفرازات الغدة الدرقية، مضيفًا: «وزني تجاوز 185 كيلو وكانت مرحلة كئيبة، كنت أتلقى العلاج وكنت بحاول أخس بس منفعش لأن التخن اللي كنت فيه كان بسبب ورم جسمي منفوخ بالمياه».

ولفت إلى أنه استطاع خفض وزنه ليصبح 120 كليو في مسلسل «آدم»، ولذي مثل اللقاء الأول له مع المخرج محمد سامي، منوهًا إلى أن جسده حدث له نوع من الثبات في الوزن.

وكشف عن دور المخرج محمد سامي في رحلة فقدانه للوزن، راويًا: «قال لي لازم تخس وشجعني أعض الأرض عشان وزني ينزل بعد ما حصل له ثبات عند 120 كيلو، وقال لي قدامك سنة بالضبط وأنت حر في النهاية، بس فيه دور مهم اسمه (يوسف المهدي) في مسلسل حكاية حياة وده دور جامد ومهم بس مستحيل تمثله وأنت تخين كده»

واستطرد: «زعلت أوي لما قال لي مين بطلة ترضى تمثل قدامك وأنت بالوزن ده؟ بس دلوقتي بشكره جداً عشان وجعني، لأن كلامه خلاني أعمل المستحيل عشان أرجع له رشيق، ولما دخلت له في البروفات بكى؛ لأني فقدت وزني من 120 كيلو حتى 85، وفضلت عامل دايت وأمارس الرياضة وأقاوم لحظات الضعف أمام الأكل».