طوكيو تسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 101 ألفا و466 حالة.