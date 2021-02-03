هيئة الرياض تتوقع جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بـ70 مليار ريال في 2030

قالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنه من المتوقع أن يُسهم جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في الاقتصاد الوطني بما يتراوح بين 61 و 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ما ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.

وأضافت الهيئة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل مع الشركات العالمية على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، موضحة أنه سينتج عن جذب المقرات الإقليمية 35 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبا.

وذكرت أن المملكة ستعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها، مبينة أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي.

ووقعت أكثر من 20 شركة عالمية مؤخرا اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، تضمنت شركة "بيبسيكو" و"شلمبرجير" و"ديلويت" و"بي دبليو سي" و"تيم هورتينز" و"بيكتيل" و"بوش" و"بوسطن ساينتيفيك" وغيرها.