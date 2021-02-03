قال الفنان أحمد زاهر، إن دور فتحي في مسلسل «البرنس» الذي عرض رمضان 2020 مثل تجربة مختلفة كونها شخصية شديدة الصعوبة، معلقًا: «كان دور صعب جداً خاصة أنه مش كاركاتر مقارنة بدور فرج في مسلسل كلام على ورق».

وتابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يبحث عن الأدوار والشخصيات التي لا تشبه شخصيته على أرض الواقع، مؤكدًا أن الاستمتاع بالمهنة يكمن في تقديم أدوار مغايرة للشخصية الحقيقية.

وأعرب عن حبه الشديد للتمثيل التفكير والمذاكرة والتخيل والدخول في الشخصية، مرجعاً أسباب اختفائه في بعض المواسم الرمضانية؛ بسبب غياب الدور الذي ينشده.

وأضاف: «أختفي في بعض المواسم الرمضانية لإني مش لاقي الشخصية اللي أعمل منها حاجه فبقرر أختفي لحد ما ألاقي الشخصية الي تستفزني وأذاكر فيها زي القرود»، وفقًا لتعبيره.

وكشف أنه عندما يقوم بدور فني يصعب عليه الخروج منه بسهولة، مضيفًا: «أنا شخص متعب جداً في البيت ومكنوش في البيت طايقني أيام فتحي؛ لإني كنت متمقمص الشخصية في البيت ولما كنت ألاقي طفاية مش محطوطة في مكانها ممكن أعمل خناقة كنت شخصًا لا أطاق».