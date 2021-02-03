عرض جديد للاستحواذ على حصة الشركة البريطانية في «جلاكسو سميثكلاين»

قالت شركة جلاكسو سميثكلاين مصر، إن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما مصر) تقدمت بخطاب تبدي فيه رغبتها في الاستحواذ عليها، من خلال شراء حصة الشركة الأم البريطانية ، جلاكسو سميثكلاين، البالغة 91.2%، حسب بيان إفصاح للبورصة المصرية.



وكانت جلاكسو سميثكلاين مصر أعلنت الأسبوع الماضي أن شركة أدوية الحكمة البريطانية تقدمت أيضا للاستحواذ على الحصة، ووقعت في سبيل ذلك مذكرة شروط أساسية غير ملزمة بالصفقة في انتظار إجراء الفحص النافي للجهالة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتفاوض بشأن العقود النهائية.



وستقدم الحكمة عرض شراء إجباريا للحصة المتبقية البالغة 8.8% غير المملوكة لجلاكسو سميثكلاين إذا وافق مجلس إدارة على إجراء الفحص النافي للجهالة. وستتيح الاتفاقية أيضا لشركة أدوية الحكمة شراء عمليات جلاكسو سميثكلاين في تونس.



وأعلنت الشركة العالمية الشهر الماضي، عن خطة للتخارج من بعض الأسواق مثل مصر وتونس، في إطار إعادة هيكلة استثماراتها.