قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية الحرجة، إن الخطة التي وضعتها الوزيرة تهدف إلى تطعيم 100% من أطباء مصر ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية في مستشفيات العزل.

وأضاف «وديع»، خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أسرة العزل في مستشفيات مصر 2553 سريرًا، بنسبة إشغال تقترب من 25%، بالإضافة إلى 1046 سرير عناية مركزة، بنسبة إشغال 48%، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بشكل مجمع داخل المستشفيات تصل إلى 30%.

وذكر أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض، إذ تحتل مصر المرتبة الـ63 على مستوى العالم من حيث عدد المصابين، مرجعًا ذلك إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكاتف الشعب مع قيادات وزارة الصحة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية الحرجة، أن المرضى الذين تم تصنيفهم عزل منزلي، يتم إدراجهم ضمن قاعدة بيانات وزارة الصحة، مضيفًا أن مصر تستعد لاستقبال دفعة جديدة من اللقاحات، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع أن وزارة الصحة تسعى للاتفاق مع جميع الشركات المنتجة للقاحات ضد كورونا، مشيرًا إلى أن تغيير بروتوكول العلاج لا يعني أن القديم كان خاطئًا، لكن قد نصل إلى بعض الأدوية الجديدة أو طرق علاج حديثة.