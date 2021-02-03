الجزائر أول مورّد للغاز لإسبانيا والثاني لإيطاليا في 2020

أعلنت شركة سوناطراك، الحكومية الجزائرية، أن الجزائر كانت المورد الأول للغاز لإسبانيا والثاني لإيطاليا في عام 2020.



وذكرت أن البلاد "عززت مكانتها كأول مورد للغاز لإسبانيا السنة الماضية، بحجم تصدير 6ر9 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حصة تزيد عن 29%، جزء منها مخصص للبرتغال".



وأضافت أن البلاد صدرت إلى إيطاليا ما حجمه 8ر14 مليار متر مكعب بزيادة تقدر بـ12%، وبذلك احتلت مرتبة ثاني أكبر مورد للغاز للسوق الإيطالية، بالرغم من انخفاض الواردات الإيطالية عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث سجلت انخفاضا بـ8% مقارنة بعام 2019.