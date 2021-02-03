ميركل: نرحب بجميع لقاحات كورونا بما فيها الروسي

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قيامها مؤخرا بالتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنك V" الذي ثبتت فعاليته بنسبة 91.6 في المائة في نتائج التجارب.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها المستشارة الألمانية مع محطة (إيه آر دي) الألمانية، ونقلتها صحفية "ميل أون لاين" البريطانية اليوم الثلاثاء، وقالت خلالها إن "جميع اللقاحات مرحب بها" حيث أشادت بلقاح "سبوتنك V" الروسي.

وتأتي تصريحات المستشارة الألمانية بشأن الحصول على اللقاح الروسي في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي انتقادات من قبل وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو بشأن فشل محاولة بروكسل في السيطرة على آلية مركزية شراء اللقاح للدول الأعضاء في الاتحاد.

كما تأتي تعليقات وزير الخارجية المجري في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون دير لاين، ضغوطا متزايدة بشأن برنامج التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

ووصلت أول دفعة من اللقاح الروسي إلى المجر اليوم، مما يجعلها أول دولة تتبنى هذا الإجراء في الاتحاد الأوروبي، لتخرج بهذا القرار عن صفوف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عندما أصبحت أول عضو في الكتلة يطلب شراء لقاح سبوتنك في الروسي.