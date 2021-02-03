يتمنى سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك أن يكون عند حسن ظن جماهير الفريق، مُشيرًا إلى أن المنافسة الشريفة في مركز رأس الحربة ستخرج أفضل ما لديه مع الأبيض.

وقال الجزيري في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر :"الانضمام للزمالك طموح لأي لاعب، وحققت هدف من ضمن أهدافي، هناك أهداف أخرى سأحققها مع النادي.. لقد انضممت بعقد إعارة بنية البيع وأطمح في الاستمرار".

وأضاف :"رئيس الزمالك قال لي إن النادي كبير وأنهم يثقون بي وإنني سأكون على قدر المسؤولية.. حينما تسمع كلمات مثل هذه من رئيس النادي وأتمنى أن أكون عند قدر المسؤولية".

وأكمل :"الاستقبال كان جيدا جدا، أول لاعب كان شيكابالا وقال لي أهلا بك في العائلة.. المنافسة الشريفة هي ما ستخرج أفضل ما لدي، وأتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مني".

وتابع :"الدوري صعب للغاية هذا الموسم، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا.. والجماهير تريد أن يكون فريقها فائزا وفي أفضل حال، ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا لكي نسعدهم".

وأتم التونسي سيف الدين الجزيري قائلًا :"أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير التي وثقت بي منذ انضمامي وأتمنى أن أكون إضافة لهم".