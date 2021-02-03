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صحيفة: أردوغان بدأ حربًا للسيطرة على جامعة البوسفور

رباب عبدالرحمن
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:26 ص

نيويورك تايمز: تعيين رئيسا لجامعة البوسفور بمثابة بدء حرب للسيطرة على واحدة من أهم المؤسسات في تركيا

 

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدأ حربا للسيطرة على الجامعة البوسفور، وذلك في تعليق على أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها جامعة البوسفور التركية.

وأوضحت الصحيفة أن قرار أردوغان بتعيين المسؤول السابق في حزب العدالة والتنمية مليح بولو، في رئاسة الجامعة، يعد بداية حرب للسيطرة على واحدة من أهم المؤسسات في تركيا وهي جامعة البوسفور.

وأضافت الصحيفة أنه حسب التقاليد، يختار الأكاديميون رئيس الجامعة، الذي يسيطر على معظم الحياة الجامعية، من مجتمعهم، وبالتالي خرف أردوغان هذه القاعدة بتعيينه بولو.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الجامعة كانت هدفًا منذ فترة طويلة لأردوغان وأنصاره من المحافظين، حيث نجت الجامعة من أسوأ عمليات تطهير شهدتها البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.

وأكدت الصحيفة إلى أنه يُنظر إلى تعيين عميد جامعة البوسفور على أنه خطوة اتخذها أردوغان لتوسيع نفوذه في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية.

وعلى مدار شهر يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بقرار جمهوري.

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