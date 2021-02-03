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رئيس جامعة القناة يشارك بالمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:13 م

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، مناقشة عدة محاور خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منها الجدول الزمنى لتنفيذ أعمال مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة
وأضاف زكى أن المجلس تابع إعداد الجدول الزمنى لمسابقة أفضل جامعة فى مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع واستعرض المجلس توزيع القوافل الطبية للجامعات المصرية بجميع محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢١ ومنها التوزيع الخاص بجامعة قناة السويس، كيفية تصور محدد لصياغة حملة تسويقية للمنتجات التراثية والحرفية (الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوى، منتجات العسل).
وناقش المجلس كيفية تكليف الطلاب بمحو أمية عدد من الدارسين الناجحين لكل طالب كشرط أساسى على شهادة تخرج، بجانب مناقشة فعاليات مركز تعليم الكبار والمقرر تقديمها خلال الفترة الحالية .


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