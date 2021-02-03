 مشاركة محدودة للدول غير الأفريقية في الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي - بوابة الشروق
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مشاركة محدودة للدول غير الأفريقية في الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 5:17 م

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد فعاليات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي يومي 6 و7 فبراير الجاري، على أن يكون جدول الأعمال مبسطا وبمشاركة محدودة عبر الإنترنت، وذلك للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المفوضية - في بيان من مقرها بإثيوبيا - إلى إبلاغ البعثات الدائمة للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الاتحاد بهذا القرار، على أن تكون المشاركة افتراضية عبر الإنترنت وتقنيات الفيديو كونفرانس.

وكان قد تم افتتاح الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الترشيحات الأفريقية في النظام الدولي، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي.


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