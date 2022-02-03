عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد استئناف تركيا وأرمينيا، أولى الرحلات الجوية التجارية بينهما بعد توقف دام عامين، ضمن مساع حذرة لتطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين.

ولا ترتبط أرمينيا وتركيا بعلاقات دبلوماسية، كما أن بينهما حدودا برية مغلقة وتاريخا طويلا من العداء تعود جذوره للمذابح التي تعرض لها الأرمن إبان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

لكن في ديسمبر، عين البلدان موفدين خاصين لتطبيع العلاقات، برعاية القوة الإقليمية روسيا، وأذربيجان حليفة تركيا والعدو اللدود لأرمينيا.

وجاءت تلك الخطوة بعد عام من استخدام أذربيجان طائرات تركية مسيّرة في الحرب لاستعادة معظم الأراضي التي استولت عليها أرمينيا في التسعينات في منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها.

وساهمت الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة روسية لإنهاء النزاع العسكري الثاني بين البلدين في إزالة اعتراض تركيا الرئيسي للتعامل مع أرمينيا، أي دعم يريفان لمطلب حكومة ناجورني قرة باغ المحلية بالاستقلال عن أذربيجان.

والتقى الموفدان في موسكو الشهر الماضي وأجريا ما وصفاه بأنها محادثات بناءة تجنبت إثارة مسألة رفض تركيا الاعتراف بأن قتل أكثر من مليون أرميني بين عامي 1915 و1916 هو إبادة جماعية.

ووافق البلدان الجاران على استئناف الرحلات الجوية في الوقت نفسه تقريبا.

وهبطت أول رحلة لشركة «فلاي وان أرمينيا» المنخفضة التكلفة مساء الأربعاء، في مطار إسطنبول قادمة من يريفان، وسط حفاوة من مسؤولي المطار الذين رحبوا بالركاب بتقديم الورود والشوكولاتة لهم.

وقال أرام أنانيان الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي وان أرمينيا» للصحافيين لدى نزوله من الطائرة: «نعتقد أن هذه الرحلات هامة للحفاظ على العلاقات بين الجالية الأرمينية في اسطنبول وأرمينيا».

وتعد الجالية الأرمنية بين 50 إلى 70 ألف نسمة تعيش غالبيتهم الساحقة في إسطنبول، المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.