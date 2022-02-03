جامعة الزقازيق تتقدم 49 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس

واصلت جامعة الزقازيق، تقدمها في تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2022؛ إذ حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا عالميًا بأكثر من 49 مركزًا عالميًا، بحسب بيان صادر عن الحامعة، اليوم الخميس، حيث حققت الجامعة المركز 1287 عالميًا فى حين كان ترتيب الجامعة 1336 العام السابق وفقًا لتصنيف ويبومتركس الدولي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، طبقًا لتصنيف ويبومتركس لعام 2022، والذي ضم 11998 جامعة عالميًا؛ إذ جاءت جامعة الزقازيق في المركز 1287.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن التصنيف اشتمل على 2019 جامعة إفريقية، جاء ترتيب جامعة الزقازيق فيها بالمركز 21، وضم التصنيف 1317 جامعة عربية، جاءت خلالها جامعة الزقازيق في المركز الـ20، ومحليًا بالمركز السادس ضمن 73 جامعة مصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف.