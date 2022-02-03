جامعة حلوان تنسق فعاليات اختبارات محو الأمية الفورية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

شاركت جامعة حلوان في التنسيق لانعقاد فعاليات الامتحانات الفورية لمحو الأمية بمركز شباب الإمامين والتونسي بحي التونسي لتحديد مستوى المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، ونورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة التعليم الكبار بمحافظة القاهرة، وجمعة نصار مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالموسكي والأزبكية، بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة حلوان.

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أن فعاليات تلك الاختبارات المنعقدة لهؤلاء المواطنين من قبل الهيئة العامة لتعليم قد حازت على استحسان كبير جدا من الأهالي القاطنين بالمناطق المجاورة لحي التونسي.

وشهدت فعاليات الاختبار إقبالًا كثيفًا من طلاب وطالبات جامعة حلوان الذين حرصوا على توجيه المواطنين وترغيبهم للتقدم للاختبار لتحديد مستوياتهم تمهيدا للحصول على شهادة محو الأمية أحد مقومات الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين بعد النجاح في الاختبار وإتمام الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على شهادة محو الأمية من قبل الهيئة لتعليم الكبار.