التحالف العربي: تدمير 11 آلية عسكرية حوثية في مأرب وحجة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير 11 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب وحجة.

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تدمير 11 آلية عسكرية وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية كبيرة.

يذكر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في اليمن تمكنت، أمس، من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب وتنفيذ عملية التفاف ناجحة باتجاه معسكر أم ريش، في محاولة منها لقطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي بالكامل.