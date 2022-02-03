فوكس نيوز: زعيم داعش قُتل بعد انفجار سترة انتحارية كان يرتديها

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قُتل جراء انفجار سترة انتحارية كان يرتديها خلال العملية التي نفذتها قوات أمريكية الليلة الماضية في شمال غربي سوريا.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل أن العملية أسفرت عن "إزاحة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة".



وأضاف أن كافة القوات الأمريكية التي شاركت في العملية عادت سالمة، وأنه سيلقي كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق.



تجدر الإشارة إلى أنه لا تتوافر الكثير من المعلومات عن القرشي، الذي قاد التنظيم بعد مقتل زعيمه السابق أبوبكر البغدادي عام 2019 في عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في موقع قريب من موقع عملية اليوم.