ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 بلغت 1.3 مليار دولار مقابل 583.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2020 بزيادة 118.7%.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الخميس، أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 10.7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بارتفاع 12.1%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين؛ ليصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بارتفاع 18.2%.

وأوضح أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين خلال الفترة السابق ذكرها هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 80.9 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية بقيمة 1.5 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 674.3 مليون دولار، والألياف التركيبية أو الاصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.

وتابع أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) مقابل 200.3 مليون دولار خلال نفس العام المالي (2019 - 2020) بارتفاع 142.2%.

وذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين سجلت 12.8 مليون دولار خلال العام المالي (2019 - 2020) مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي (2018 - 2019) بانخفاض 6.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين بمصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي (2019 - 2020) مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي (2018 - 2019) بارتفاع 42.2%.

وأضاف أن عدد سكان مصر بلغ 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عام 2021، بينما بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصين طبقا لتقديرات البعثة 7000 مصري حتى نهاية 2020، وبلغ عدد المصريين بالصين طبقا للمسجلين بالبعثة 379 مصريًا.