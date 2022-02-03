سيرجيو ماتاريلا يؤدي اليمين اليوم رئيسا لإيطاليا لفترة ثانية

من المقرر أن يؤدي سيرجيو ماتاريلا اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيسا لإيطاليا، اليوم الخميس، بعد انتخابات مطولة جرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اختياره لمنصب لم يعد مهتما بشغله.

ومن المقرر أن يلقي ماتاريلا، 80 عاما، خطابا في مراسم بعد الظهر داخل مجلس النواب في روما.

وكان ماتاريلا قد استبعد مرارا شغل فترة ولاية ثانية مدتها 7 سنوات، ولكنه غيّر رأيه عندما فشلت الأحزاب الرئيسية في إيطاليا في الاتفاق على خلف له ولم يظهر أي مخرج آخر من المأزق.

ومن المقرر إقامة مراسم لوضع إكليل الزهور أمام النصب التذكاري الوطني للملك فيكتور إيمانويل الثاني بعد أداء ماتاريلا اليمين الدستورية.

وبعد ذلك، سيتوجه ماتاريلا إلى مقر إقامته الرسمي، قصر كويرينالي مع رئيس الوزراء ماريو دراجي. وهناك سيتم استقباله مرة أخرى بمراسم عسكرية.