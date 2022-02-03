تنظم مكتبة الإسكندرية دورة علمية، بعنوان: "مقدمة في التراث العربي المسيحي"، الثلاثاء المقبل مستمرة حتى الخميس، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بالمكتبة.

وتأتي هذه الدورة ضمن ما يقوم به مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وما هيته وأهميته ودوره.

وقالت مكتبة الإسكندرية، في بيان لها، إنه في اليوم الأول سيحاضر كل من الأب وديع أبو الليف الفرنسيسكاني الباحث في التراث العربي المسيحي، وعنوان محاضرته: «آثار مدرسة بغداد الفلسفيَّة في كتابات الأقباط في القرنَيْن الثاني عشر والثالث عشر »، ونيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان وعنوان محاضرته: «ساويرس بن المقفع»، والدكتور أيمن فؤاد سيد مستشار مدير مكتبة الإسكندرية لشئون التراث والمخطوطات والمشرف على مركزي الدراسات القبطية ودراسات الحضارة الإسلامية، ومحاضرته بعنوان: «التراث التاريخي المسيحي»، والدكتور عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط وعنوان محاضرته: «أمثال السيد المسيح: رؤية شرق أوسطية»، والقمص يوسف الحومي الباحث في مؤسسة سان مارك وعنوان محاضرته «تراث أولاد العسال: كتاب المجموع الصفوي للصفي بن العسال ».

وخلال اليوم الثاني سيحاضر كل من القس أثناسيوس المقاري الباحث في التراث العربي المسيحي وتحمل محاضرته عنوان: «العلامة القس شمس الرئاسة بركات بن كبر ما له وما عليه»، والدكتور القس باسيليوس صبحي أستاذ تاريخ الطقوس بالكلية الأكليريكية بالقاهرة وعنوان محاضرته «إسهامات أنبا يوأنس أسقف سمنود (ق13) في مجال الترجمة»، والدكتور وجيه ميخائيل أستاذ التراث العربي المسيحي في كلية اللاهوت الإنجيلية والمحاضرة بعنوان: «التراث العربي المسيحي مدخلًا للحوار المسيحي-الإسلامي»، والدكتور القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية في عين شمس والباحث في التراث العربي المسيحي وعنوان محاضرته: «التراث العربي المسيحي: إشكالية المصطلح وسؤال الهوية».

ويحاضر خلال اليوم الثالث كل من الدكتور لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية وعنوان محاضرته: «التراث العربي المسيحي في مصر.. محاولة لإعادة صياغة المفاهيم»، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للأقباط الكاثوليك والمحاضرة تحمل عنوان:«قراءة في مخطوط: كتاب الآداب لإفادة الأحداث والشباب، مخطوطات المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي- الجيزة»، والأستاذ صبحي عبد الملاك الباحث في التراث العربي المسيحي وعنوان محاضرته:«التراث العربي المسيحي أدب أم تراث»، والأستاذ إسحاق الباجوشي الباحث في التراث العربي المسيحي وعنوان المحاضرة: «الكتبة الأقباط من القرن 15 إلى القرن 18»، سيتم منح شهادات حضور للملتزمين بحضور الدورة.