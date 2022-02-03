قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الأمر يرجع إلى زيادة قدرة متحور «أوميكرون» على نقل العدوى والانتشار بصورة أعلى من المتحورات الماضية.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن المصاب بمتحور «دلتا» كورونا ينقل العدوى إلى 7 أشخاص، بينما المصاب بـ«أوميكرون» فينقل العدوى إلى 16 أو 17 شخصًا من المحيطين به، مؤكدًا أن الزيادة في معدلات الإصابة بالفيروس منطقية.

وأشار إلى أن الإحصائية اليومية التي تعلنها وزارة الصحة والسكان مرتبطة بالأعداد التي يتم الكشف عليها داخل المستشفيات سواء جامعية أو خاصة أو تابعة لوزارة الصحة، قائلًا إن الحالات التي لا تعاني أعراضًا أو تعاني من أعراض خفيفة تعالج في المنزل.

وأوضح متحدث الصحة، أن الحالات التي تعالج منزليًا يتم رصدها بشكل مجتمعي وليس بشكل رقمي يومي، لافتًا إلى إتباع الوزارة طريقين في الرصد: الأول رصد الحاجة لدخول المستشفيات ويتم الإعلان عنه بشكل يومي، ورصد للإصابات في المجتمع من خلال العينات العشوائية التي تجريها الصحة.