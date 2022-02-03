القنوات المفتوحة لنقل مواجهة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أوليمبي في مدينة ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير الجاري، بعد تأجليها سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونعرض لكم في هذا التقرير القنوات الناقلة والمفتوحة لمواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الكاميرون:-

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكاميرون

- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013

القنوات المفتوحة الناقلة لنقل مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

ORTB TV Benin

Eutelsat 16°E 10804 H 30000

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Tele Congo

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Hotbird 13°E 11623 V 27500

SES 5°E 12015 V 29950

RTI 1 Côte d’Ivoire

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Es’hailSat | Badr 26°E 11996 H 27500

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

SES 5°E 11977 V 27500

RTI 2 Côte d’Ivoire

SES 5°E 11977 V 27500

CRTV Cameroon

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Eutelsat 16°E 10804 H 30000

TVT Togo

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Eutelsat 9°E 11900 H 27500

ORTM Mali

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Eutelsat 16°E 10977 H 30000

Eutelsat 9°E 12034 V 27500

Intelsat 31°W 12334 V 6428

TM 2 Mali

Intelsat 31°W 12334 V 6428

RTS 1 Senegal

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Eutelsat 16°E 10977 H 30000

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Eutelsat 7°E 12604 H 30000

RTS 2 Sénégal

Eutelsat 9°E 11900 H 27500

RTB Burkina Faso

TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000

Eutelsat 16°E 10804 H 30000

Eutelsat 9°E 11900 H 27500

Euro Sport 1 Deutschland SD

Astra 19.2°E 12226 H 27500

وتنقل قناة الجزائرية الأولى مباراة مصر ضد الكاميرون وترددها على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680 .

‏الاستقطاب: عمودي.

‏معدل الترميز: 27500.

‏معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).-

- كيفية إدخال شفرة القناة الجزائرية الأولى

- الضغط على القائمة من الريموت واختيار اللغة العربية

- ‏أضغط على أرقام 1234 أو 0000 لكي تظهر لك صفحة التشفيرات

- ‏ادخل الشفرة الخاصة بالقناة والمكونة من 1100001100000000، وبذلك سوف يتم استقطاب القناة على الجهاز الخاص بك فورا.