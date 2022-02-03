القنوات المفتوحة لنقل مواجهة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أوليمبي في مدينة ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير الجاري، بعد تأجليها سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ونعرض لكم في هذا التقرير القنوات الناقلة والمفتوحة لمواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الكاميرون:-
القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكاميرون
- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات
التردد: 12604
- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:
التردد: 11013
القنوات المفتوحة الناقلة لنقل مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
ORTB TV Benin
Eutelsat 16°E 10804 H 30000
Eutelsat 9°E 11881 V 27500
Tele Congo
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Hotbird 13°E 11623 V 27500
SES 5°E 12015 V 29950
RTI 1 Côte d’Ivoire
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Es’hailSat | Badr 26°E 11996 H 27500
Eutelsat 9°E 11881 V 27500
SES 5°E 11977 V 27500
RTI 2 Côte d’Ivoire
SES 5°E 11977 V 27500
CRTV Cameroon
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Eutelsat 16°E 10804 H 30000
TVT Togo
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Eutelsat 9°E 11900 H 27500
ORTM Mali
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Eutelsat 16°E 10977 H 30000
Eutelsat 9°E 12034 V 27500
Intelsat 31°W 12334 V 6428
TM 2 Mali
Intelsat 31°W 12334 V 6428
RTS 1 Senegal
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Eutelsat 16°E 10977 H 30000
Eutelsat 9°E 11881 V 27500
Eutelsat 7°E 12604 H 30000
RTS 2 Sénégal
Eutelsat 9°E 11900 H 27500
RTB Burkina Faso
TurkmenÄlem 52°E 12437 H 30000
Eutelsat 16°E 10804 H 30000
Eutelsat 9°E 11900 H 27500
Euro Sport 1 Deutschland SD
Astra 19.2°E 12226 H 27500
وتنقل قناة الجزائرية الأولى مباراة مصر ضد الكاميرون وترددها على القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11680 .
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).-
- كيفية إدخال شفرة القناة الجزائرية الأولى
- الضغط على القائمة من الريموت واختيار اللغة العربية
- أضغط على أرقام 1234 أو 0000 لكي تظهر لك صفحة التشفيرات
- ادخل الشفرة الخاصة بالقناة والمكونة من 1100001100000000، وبذلك سوف يتم استقطاب القناة على الجهاز الخاص بك فورا.