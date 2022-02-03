سيرجيو ماتاريلا يؤدي اليمين رئيسا لإيطاليا لولاية ثانية

أدى سيرجيو ماتاريلا اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيسا لإيطاليا اليوم الخميس، بعد انتخابات مطولة جرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اختياره لمنصب لم يعد مهتما بشغله.

وأدى ماتاريلا /80 عاما/ القسم في مراسم جرت بجلسة مشتركة للبرلمان في روما، وبعد ذلك قام بتشجيع مواطنيه على مواجهة الكثير من التحديات في الوقت الراهن، بدءا بأزمة كوفيد والحاجة إلى إصلاح قضايا سكانية، وفرص المرأة ومحاربة العنصرية. وقال ماتاريلا إن "إيطاليا دولة عظيمة".

كان ماتاريلا استبعد مرارا شغل فترة ولاية ثانية مدتها سبع سنوات، لكنه غيّر رأيه عندما فشلت الأحزاب الرئيسية في إيطاليا في الاتفاق على خلف له ولم يظهر أي مخرج آخر من المأزق.

وفي خطابه اليوم الخميس، تحدث الرجل المتحدر من صقلية عن "أيام مؤلمة في الأسبوع الماضي ومؤلمة للجميع بمن فيهم أنا". وقال إنه "إذا كانت حالة عدم اليقين بشأن الرئيس القادم قد استمرت أكثر من ذلك، لكانت ثقة المواطنين في السياسة قد تدمرت حتى بشكل أكبر مما هي عليه بالفعل".

وقال: "يتعين علي - بشكل غير متوقع - أن أتحمل المسؤولية مجددا، والتي يجب ألا أتهرب منها"، داعيا الساسة والمواطنين إلى "ضمان أن تكون إيطاليا أكثر حداثة".