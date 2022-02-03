عودة طائرة الدمام بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ راكب سعودي

اضطر قائد طائرة "فلاي ناس" المتجهة، صباح اليوم الخميس، من مطار القاهرة إلى الدمام للعودة مرة أخرى للمطار بعد 25 دقيقة من الإقلاع لإنقاذ حياة راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة؛ وتم نقله إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين عن موعدها الأصلي.



وكان برج المراقبة، قد تلقى إخطارًا من قائد رحلة "فلاي ناس" رقم 895 والمتجهة إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة وتم السماح للطائرة بالعودة وتم إنزال الراكب من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير حوالي ساعتين عن موعد إقلاعها الأصلي من مطار القاهرة.