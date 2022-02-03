يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أوليمبي في مدينة ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير الجاري، بعد تأجليها سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويساور القلق الجماهير المصرية، بعدما تلقى منتخب بلادها ضربة موجعة بغياب المدافع المخضرم أحمد حجازي عن المباراة، عقب إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة خلال لقاء المنتخب المغربي، لينتهي مشواره في البطولة رسميا، كما تأكد أيضا غياب حارس المرمى محمد الشناوي عن مواجهة الكاميرون إثر إصابته بشد في العضلة الخلفية تعرض لها أمام كوت ديفوار.

في المقابل يسعى كيروش للدفع بمحمد أبوجبل الحارس البديل، بالتشكيل الأساسي بعد مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة قبل المباراة، بجانب عودة محمود حمدي الونش، بعدما غابا هو الاخر عن لقاء المغرب.

واستقر البرتغالي، كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، في المواجهة الثأرية أمام أسود الكاميرون.

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة، لمباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود الونش - عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني -عمرو السولية - أيمن أشرف (حمدي فتحي).

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفي محمد.