غلق 26 منشأة طبية خلال حملة للعلاج الحر في المنوفية

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية 170 زيارة ميدانية منهم 73 منشأة مطابقة و71 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور.

كما أصدرت الحملة قرار غلق لـ 15 منشأة، وغلق 11 منشأة طبية خاصة.

وأشارت الدكتورة شيرين مسعد، إلى أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.