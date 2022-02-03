طب سوهاج تناقش الجديد في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري نظم فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "الجديد في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب".

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور علام محمد عبد المنعم رئيس القسم.

وخلال كلمته أشار الدكتور حسان النعماني، إلى أن فعاليات اليوم العلمي تهدف إلى تدريب ورفع مهارة الأطباء في هذا المجال الطبي، مؤكداً على أهمية تلك المؤتمرات التي يتم بها تبادل الخبرات بين العلماء والأساتذة مع شباب الأطباء من أجل تحسين مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

‏وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، إن الكلية تحرص على التواصل مع نظيراتها من كليات الطب المختلفة في الجامعات الأخرى، حيث شارك باليوم العلمي نخبة من أساتذة النساء والتوليد من جامعات القاهرة وعين شمس وسوهاج، وحضور أكثر من ٨٠ طبيب بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور علام محمد عبد المنعم، أن فعاليات اليوم العلمي تضمنت ٨ جلسات علمية ناقشت عدد من الموضوعات المختلفة، حيث شملت الطرق الحديثة لتطوير فرص النجاح في عمليات الحقن المجهري، ومناقشة كيفية علاج المشاكل التي تؤدي إلى إنقاص فرص نجاح تلك العمليات في بعض السيدات.

شارك في اليوم العلمي الدكتور عثمان عبد الكريم أستاذ النساء والتوليد ووكيل كلية الطب الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مني أبو الغار أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والدكتورة داليا الهايج أستاذ أمراض النسا والتوليد بجامعة الزقازيق، ونخبة من الأساتذة وأطباء النساء والتوليد من الجامعة وخارجها.