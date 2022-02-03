جذر الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، البدالين التموينيين أو المخابز البلدية وكافة المتعاملين بالبطاقات التموينية تجميع البطاقات، ولا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى هذه الجهات لأي سبب من الأسباب.

وأضاف مدكور، في تصريحات صحفية، أنه في حالة وجود أي بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التمويني يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقـم ١٨٣ لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للبدال التمويني والتوجيه الوزاري رقـم ٣٠ لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للمخبز البلدي والقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع توجية إنذار نهائي له وفي حالة تكرار ذلك يتم سحب التراخيص نهائياً.

وأوضح أنه سيتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بالغاء البطاقة وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغائها نهائيا.