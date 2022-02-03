العراق: مقتل 10 إرهابيين وتدمير 3 أوكار بمحافظة ديالى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مقتل 10 إرهابيين وتدمير 3 أوكار في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الخميس: "إنه ثأرًا لشهدائنا الأبرار وبعد متابعة دقيقة والرصد عبر الكاميرات الحرارية، نفذت طائرات القوة الجوية ضربات في وادي السبيعات ضمن منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، حيث تم قتل 7 إرهابيين بضربة جوية أمس، وفي صباح اليوم تم قتل 3 إرهابيين من تنظيم داعش من ضمنهم انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا".

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير 3 أوكار مضافات للإرهابيين وضبط عدد من الأسلحة.