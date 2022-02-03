 وزيرة المالية التونسية: الدولة بصدد تسديد قروضها والإيفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي - بوابة الشروق
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وزيرة المالية التونسية: الدولة بصدد تسديد قروضها والإيفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي

البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 4:35 ص | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 4:35 ص

أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري، أن الدولة بصدد تسديد قروضها والإيفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي، موضحة أن الدولة ليست مهددة بالإفلاس.
وقالت بوغديري- في تصريحات خلال استضافتها في نشرة أخبار القناة الوطنية الأولى مساء اليوم /الأربعاء/ - إن الدولة المفلسة هي التي تكون غير قادرة على سداد ديونها، مضيفة أن الدولة تقوم بصرف الأجور وتوفير مصاريف الدعم والتحويلات بشكل طبيعي.
ووصفت وزيرة المالية التونسية الأخبار التي يتم ترويجها حول ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية وعجز الدولة عن توفيرها بالمبالغة الكبيرة، مطمئنة التونسيين بأن الدولة تقوم بتأمين نفقاتها في كل المجالات.
ونفت ما روج له مؤخرا بخصوص طباعة أوراق نقدية، مؤكدة أن ما تم ترويجه بخصوص اللجوء لمدخرات التونسيين لدى البريد التونسي لصرف الأجور لا أساس له من الصحة.
م ك/ف ع

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