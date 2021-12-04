طرحت قناة "القاهرة والناس" أغنية جديدة لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب المصري خلال مواجهته المرتقبة الليلة، أمام منتخب الكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية، بعد أن خاض نجوم الفراعنة مباريات قوية في دور الـ16 أمام منتخبات كوت ديفوار، والمغرب في دور الـ8 وتخطاه بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

ومن المنتظر أن يلتقي فائز الليلة بالمنتخب السنغالي، في نهائي البطولة.

وكلمات الأغنية

حط الخطة الصح يا بيه.. متغيرش.. تغير ليه؟!

عايزين بس نعدى الكاميرون ونجيب ايتو نحط عليه

خليك ثابت في التشكيل عندك فرقة تهد الحيل

بس يا ريت يفضلوا فمكانهم وبلاش بقى شغل البراجيل"

مش هتكلم على الحراس

كله معدي وأحسن ناس..

نبدأ بهدوء كده خطتنا بص يا سيدي وعم الناس..

عبد المنعم طبعا باك.. فتوح جمبه اكيد ده معاك..

قفل حلو بعمر كمال.. وتحط الونش معاه مساك..

ندخل بقى على خط النص.. فتحي سوليه ونني البوص..

ممكن حبة تبدل زيزو وتنزله هيشوط ويقص..

جرب تبدأ بتريزيجيه وصلاح مش هتكلم فيه..

إبدأ بشريف المرادي.. ريح درش هتخسر ايه".

"هنعدي الكاميرون والسنغال.. هنعدي أسود ونعدي أفيال..

احنا فراعنة يا عم الحج.. أنا بس حقيقي أنا عندي سؤال؟

بص يا إيتو بقولك ايه جبت جساما يحكم ليه؟

هتخلينا نجيبكو في ثانية جوه تويوتا ازازها فيميه..

ننزل بيكم على عابدين ونقول شوفوا جايبنلكم مين..

كل الناس هترحب بيكم نستقبلكم بالملايين..

احنا ملوك افريقيا سنين احنا حضرنا ومش ماشيين..

خدنا العهد وقلنا بإذنه راجعين من الكاميرون فايزين".

https://www.youtube.com/watch?v=ie8G2JgqbJ4