إعصار باتسيراي يتسبب في وقوع إصابات وانقطاع التيار الكهربائي بإقليم لاريونيون الفرنسي

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تسبب إعصار "باتسيراي" في وقوع إصابات وانقطاع التيار الكهربائي الليلة الماضية، في إقليم لاريونيون الفرنسي ما وراء البحار.

وأعلن الإقليم المحلي اليوم الخميس إصابة 12 شخصا، أغلبهم إثر التسمم بأول أكسيد الكربون.

وقد طُلب منذ الليلة السابقة من سكان الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، عدم مغادرة منازلهم تحت أي ظرف.

وبحسب سلطات الإقليم، فهناك نحو 30 ألف شخص بدون كهرباء، والكثير منهم بدون ماء أيضا. كما أن هناك انقطاع لخدمات الإنترنت والهاتف.

وقد تم وضع إقليم "لا ريونيون" في حالة تأهب قصوى بسبب الإعصار، مما يستدعي بقاء السكان في منازلهم طوال اليوم كي لا يعرضوا أنفسهم للخطر.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وعواصف قوية على الجزيرة.