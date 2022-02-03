أنصار ترامب يدفعون محمية وطنية للفراشات للإغلاق

أعلن "مركز الفراشة الوطني" في ولاية تكساس القريب جدا من الحدود مع المكسيك إغلاق أبوابه اعتبارا من اليوم الخميس لأسباب أمنية، مؤكدا أنه تلقى تهديدات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت المنظمة الخاصة المتمركزة في مدينة ميشن على ضفاف نهر ريو جراندي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، عرفت بدفاعها عن الفراشات، ولكن عرفت أيضا بتقديمها شكوى لمنع بناء الجدار الذي أراد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب تشييده للحد من الهجرة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال جيفري جلاسبرج، رئيس جمعية الفراشات في أمريكا الشمالية "نورث أمريكان باترفلاي اسوسييشن" التي تدير المركز في بيان أمس الأربعاء: "المركز قرر الإغلاق حتى إشعار آخر لأن سلامة موظفينا وزوارنا هي همنا الأساسي".

وأكد جلاسبرج في بيانه: "ننتظر بفارغ الصبر إعادة فتح المركز قريبا عندما تعطينا السلطات والمهنيون الذين يساعدوننا في تجاوز هذا الوضع، الضوء الأخضر"، وأكد أن الموظفين سيواصلون تلقي رواتبهم أثناء الإغلاق.

وكانت المؤسسة أغلقت من 28 إلى 30 يناير الماضي بسبب "تهديدات ذات مصداقية" مرتبطة على حد قوله، بحدث نظمه أنصار الرئيس السابق ترامب في مدينة ماك ألين القريبة.

ونشرت صور حينذاك قيل إنها للمركز مرفقة برسائل تتهمه بمساعدة المهربين على جلب مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

ونشر عدد من الناشطين مقاطع فيديو لأنفسهم خارج المركز الوطني للفراشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت ماريانا تريفينو رايت، المديرة التنفيذية للمركز لوكالة الصحافة الفرنسية: "نعتقد أن التهديد لم ينته بعد"، مشيرة إلى "استفزازات متكررة" من قبل هؤلاء الأشخاص.

وأضافت أنها تخشى أن يؤدي انتشار الاتهامات ضد المركز إلى دفع بعض هؤلاء الناشطين (أنصار ترامب) إلى التحرك ضد المركز.