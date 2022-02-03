قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة غير راضية عن معدلات التلقيح ضد كورونا، منوهًا إلى أن الشائعات والأقاويل المغلوطة سبب عدم إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا بنسبة 44%.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أنه من بين كل 100 هناك 44 شخصًا لا يرغبون في الحصول على لقاحات كورونا؛ بسبب الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب التطعيمات في الأمراض والعقم.

وذكر أن الوزارة سهلت إجراءات التسجيل بشكل قوي جدا، قائلًا إن نسبة عزوف المواطنين عن تلقي لقاح كورونا بسبب صعوبة التسجيل أو عدم المقدرة على الوصول إلى الموقع الإلكتروني لا تزيد عن 1.3%، وفقًا للدراسة.

وذكر متحدث الصحة، أن الوزارة وفرت العديد من الأماكن التي يستطيع المواطن التوجه إليها وتلقي اللقاح دون تسجيل مسبق، مؤكدًا أن الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا لا يحتاج السير على إجراءات معينة.

وأوضح أن المواطن يتلقى رسالة بموعد وماكن الجرعة التعزيزية بمجرد انتهاء 6 أشهر من موعد تلقي الجرعة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن بإمكانه تغيير المكان الذي يحصل فيه على الجرعة التعزيزية من خلال الاتصال بالخط الساخن.